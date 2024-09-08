CHP Kurultayı’nda ‘fitne ateşi’ne odun atıldı

Kurultayın ikinci günü, parti içindeki örtülü rekabetin kameralar önüne taşınmasına sebep oldu. İkinci günün açılışında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaklaşık yarım saat konuşurken, Ekrem İmamoğlu'nun konuşması ise 1 saati aştı. İmamoğlu'nun adeta genel başkan edasıyla yaptığı konuşmada sık sık iç politikalara yönelik yönlendirmeler yapması dikkat çekti.İmamoğlu kürsüden indikten sonra divan heyetinden sürpriz bir çıkış geldi. Yarım saat sonra parti programı görüşmelerinin başlayacağı belirtilerek, Mansur Yavaş'a örtülü şekilde, 'konuşmanızı kısa tutun' mesajı verildi.Bu şartlar altında kürsüye çıkan Yavaş, zehir zemberek sözler sarf etti. Genel merkeze yüklenen Yavaş, "Ekrem Başkan'ın güzel konuşması gibi bir konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açılıp siz de konuşun dendi. En azından bir gece öncesinden haber verilseydi, prompter hazırlayarak bir konuşma hazırlayabilirdik. Biz de Türkiye'ye bir mesaj verebilirdik Ayrıca biz 14 büyükşehir belediye başkanıyken sadece iki büyükşehir belediye başkanını konuşturursanız maalesef buradan fitne ateşine biz de odun atmış oluruz" cümleleriyle hem Özel'i hem de İmamoğlu'nu terletti. Yavaş'ın konuşması yaklaşık 20 dakika sürdü. Konuşma biter bitmez Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanları, soluğu kürsüde aldı. Ekrem İmamoğlu'nun uzun süre Yavaş'a dil dökerek kendisinin bir suçu olmadığını ifade etmeye çalıştığı görüldü. Özgür Özel ise kürsüde yaptığı konuşmada aksaklığın sebebinin kendisinden kaynaklandığını dile getirerek, Yavaş ve tüm delegelerden özür diledi.Öte yandan partinin ilk gününde yaşanan tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor. İlk gün 28 madde oy çokluğu ile kabul edilirken, sürecin arka planından çarpıcı detaylar çıktı. Genel merkezin kendi belirlediği 90 ismi istediği yerden milletvekili adayı göstermesinin önünü açan, ön seçimin ise hakimler yerine 'örgüt denetiminde' yapılmasını kapsayan 52. maddenin değerlendirme süreci yeni skandallara sahne oldu. Günlerdir parti içi krize dönüşen bu maddenin görüşülmesi esnasında, söz konusu taslağı savunan il başkanlarının uzun konuşmalar yaptığı, muhalif kanatta bekleyen 7 kişiye ise söz verilmeden 'yeterlilik önergesi' ile konuşmaların sonlandırıldığı ve direkt oylamaya geçildiği bildirildi. 'Gizli oylama yapılması' önergesinin de işleme bile konulmadığı ortaya çıktı. Muhalefet, parti içi tasfiye sebebiyle delegelerin fişlenme korkusu yaşadığını savundu.