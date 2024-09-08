DEM’li belediyenin işçi kıyımına mahkeme ‘dur’ dedikıyımına

Van 5. İş Mahkemesi, DEM'li belediyelerden işten çıkarılan 21 işçi için işe iade kararı verdi. İşçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki 126'ncı gününde eylemlerine devam ederken hukuk mücadelesi ise devam ediyor. İşten çıkarılan işçilere müjdeli haberi veren Av. Osman Sarı iş mahkemesi sayısı 2 den 6 'ya çıktı ifadesini kullandı. "Van'da 6 hâkim olması karşısında 2 iş mahkemesi vardı. Van iş mahkemesi sayısı 2'den 6'ya çıktı ve açtığımız dava dosyaları 6 mahkemeye dağıtılarak hem mahkemelerin iş yükü azaltılmış, hem de dava süreçleri hızlandırılmış oldu. 64 dava dosyamızdan 18 tanesi Belvan A.Ş'den, 10 tanesi VASKİ'den, 3 Tanesi Tuşba Belediyesi'nden ve 33 tanesi de İpekyolu Belediyesi'nden işten çıkarılan emekçilerimiz adına açtığımız davalardı. Van Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu olan Belvan A.Ş'de işten çıkarılan 18 üyemizin, Van Tuşba Kent Hizmetleri Anonim Şirketi'nde işten çıkarılan 3 üyemizin işe iade davası kazanıldı.Mahkemenin verdiği kararın söz konusu işten çıkarmaların haksız olduğunu kanıtladığını söyleyen Sarı, "Hukuksuz şekilde işten çıkarmalar olduğundan bugünkü kararların davalara emsal olacağını düşünmekteyiz" dedi.