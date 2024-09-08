Emine Erdoğan'dan "Narin" paylaşımı: Caniler hesap verecek

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin'i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.