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Giriş Tarihi: 8.9.2024 19:39 Son Güncelleme: 8.9.2024 19:39

Emine Erdoğan'dan "Narin" paylaşımı: Caniler hesap verecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ı hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ettiğini belirtti.

AA
Emine Erdoğan’dan Narin paylaşımı: Caniler hesap verecek

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah acı haberini aldığımız Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Küçük yavrumuzun vefatı yüreğimizi dağladı. Narin'i hayattan koparan canilerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan "Narin" paylaşımı: Caniler hesap verecek
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