Erdoğan’dan hasta çocuklara ziyaret

Başkan Erdoğan, törenin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile inceledi. Çocuk servisinde tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Erdoğan, Allah'tan şifa dilediği çocukların sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgi aldı. Hasta çocuklarla yakından ilgilenen ve onlara hediyeler veren Erdoğan, bir erkek çocuğuna Togg'un oyuncağını hediye etti.Erdoğan, "Arabayı beğendin mi? Araba Togg, iki tane araba. Birisi Murat amcandan, birisi de benden." diyerek, çocukla bir süre sohbet etti. Hastaların ailelerinin hal ve hatırlarını da soran Erdoğan, hastanede görev yapan doktorlara, hemşirelere ve personele yeni binalarının hayırlı olmasını diledi.