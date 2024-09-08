Konsere para var ama körfeze para yok

İzmir'de geçtiğimiz günlerde körfezde yaşanan kirlilikten dolayı balık ölümleri gerçekleşti. Felaketin ardından Çevre Bakanı Murat Kurum önderliğinde Bilim Kurulu toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise hayati önem taşıyan toplantıya katılmak yerine Dünya Sağlıklı Kentler Birliği'nin Çekya'daki toplantısına katılmak üzere yurtdışına çıktı. Tugay'ın toplantıya katılmaması tepkileri de beraberinde getirdi. Bakan Kurum, katıldığı bir TV programında İzmir Körfezi'ne dair açıklamalarda bulundu: * İzmir Körfezi bitmek üzere. Balık ölümlerini de görür görmez toplantı yapma ihtiyacı hissettik. Toplantıya belediye başkanı katılmadı. Dünya Sağlıklı Kentler Birliği toplantısına gitmiş. Başkan vekili arkadaş katıldı. İzmir Körfezi ölmek üzere, bitiyor ve Başkan sağlıklı kentler konferansına gidiyor. İzmir'e bakış açısını net bir şekilde anlatıyor bu durum. CHP kongresinde boy gösteriyor bugün (önceki gün). Yurt dışında İzmir Körfezi'nin sağlıksız olduğunu, 25 yıl yönettiklerini mi anlattı merak ediyorum. * Seçim meydanlarında 'Köfrezi temizleyeceğiz, kulaç atacağız' diye vaat veriyor. Bakan gelmiş, bakan yardımcıları gelmiş, bilim insanları gelmiş, sen yoksun. Sağlıklı Kentler Konferansı'nda sağlıklı olmayan kenti anlatıyor.* Denizdeki oksijen seviyesi, bir canlının yaşayamayacağı 4,5 mg/litre. İç körfezin liman bölgesinde oksijen sıfır. Canlı yaşamaz. Zaten kokuyor, çamuru da görebiliyorsunuz. Amonyak değeri olması gerekenden 50 kat fazla. Tabiri caizse, İzmir Büyükşehir Belediyesi körfezi foseptik çukuru gibi kullanmış. Atıksu kapasite artımı yapmayan, altyapıyı yenilemekten, dereleri ıslah etmekten aciz İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrılması gerekiyor. Yapmazsa her türlü hukuki süreci başlatırız.Orada canlılar ölecek, insan sağlığı hiçe sayılacak, biz de izleyeceğiz, yok öyle. Bakanlık olarak bu işin takibini yapacağız. * Biz bilim insanlarımızla çalışacağız. Bilim insanlarımız 10 sene önce navigasyon ve sirkülasyon kanalı yapalım demişler, hiçbir adım atılmamış. Bilim insanlarımız eylülün sonuna kadar acil eylem planı, ekimin sonunda da kalıcı çözümü ortaya koyacaklar. Atıksu arıtma tesisinin kapasitesi artırılacak, derelerin ıslahı yapılacak."Hükümet İzmir'e yatırım yapmıyor, engelliyorlar" eleştirilerine yanıt veren Kurum, şunları söyledi: İzmir'de yağmur suyu kanalı yapım çalışmalarına İlbank üzerinden 300 milyona yakın destek oluyoruz. Engelliyoruz diye bir şey yok. Kocaeli Büyükşehir'e verdiğimiz desteğin kat be kat fazlasını verdik. Körfez temizlenecek. Burası 'Mavi Vatan'ımızın en kritik noktası. Milli mücadelemizin başlangıç noktası. Konsere para bulacaksınız, Körfez'e para bulamayacaksınız, olmaz. İzmirliler bunu hak etmiyor. Yazık değil mi?