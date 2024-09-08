Marmara ve Adalar’a devlet koruması

2021 yılında 1.2 milyon hektarlık bölge, "Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilmişti. Bu karar sonrası bölge genelinde müsilaj ve dip çamuru temizliği gibi büyük çevre projeleri hayata geçirilmişti. Karada ve denizde 104 istasyonda yapılan incelemeler ile 37 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan raporlar ışığında Balıkesir'in Bandırma-Yenice Köyü'nde 485 hektarlık orman alan, Çanakkale Kumkent bölgesinde 195 hektarlık alan, yine Çanakkale Kumkale Deltası'nda 108 hektarlık alan ve Tekirdağ Uçmakdere'de 138 hektarlık ormanlık alan, Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne dâhil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname, dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile bakanlık, Marmara Denizi'ndeki ekosistemin restorasyonunu sağlayacak yeni koruma önlemlerini hayata geçirecek. Bölge genelinde, su altı ve su üstü yaşamın korunmasını ve devamlılığını sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalara aralıksız olarak devam edilecek.Öte yandan bakanlık, 2021 yılından bu yana bölge genelinde İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinde görevli 15 akademisyen ile 14 istasyonda, bölge üniversitelerinde görevli 22 akademisyen ile de 90 istasyonda "Kara-Kıyı ve Denizel Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi"nin yürütüldüğünü duyurdu. Bilim insanları Marmara Bölgesi'ndeki adalarda 9'u endemik 815 bitki türünü, koruma altında olan 10 sürüngen, 51 memeli türünü belirledi. Ayrıca incelemeler sonucunda Prens Adaları'nda 27, Marmara Adası'nda 50, Kapıdağ Yarımadası'nda 36, Paşalimanı, Koyun ve Avşa Adası'nda 25, Ekinlik Adası'nda ise 26 kuş türü tespit edildi.