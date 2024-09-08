Memduh Bayraktaroğlu’ndan skandal sözler! Narin Güran cinayeti üzerinden nefret kustu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'dan acı haber geldi. 19 gün boyunca özel ekip tarafından aranan Narin'in cansız bedeni dere kenarından bulundu. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönüyle sürerken, minik Narin'in Kur'an kursuna gitmesi üzerinden alçak bir provokasyona girişildi.
BAYRAKTAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER
Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, sosyal medya hesabından Narin cinayeti üzerinden İmam hatipleri ve Kur'an kurslarını hedef aldı. Skandal sözler sarf eden Bayraktaroğlu'na kullanıcılar tepki gösterdi.
İMAM HATİP VE KUR'AN KURSLARINI HEDEF ALDI
Bayraktaroğlu paylaşımında şu alçak ifadeleri kullandı:
"Narin'in Kuran kursundan çıktıktan sonra öldürülmesi ve bir torbaya konularak gölete atılması bir kez daha göstermiştir ki, İmam hatip liseleri ve kuran kursları kapatılmalı, bazı suçlarda idam cezası geri getirilmelidir."