Memduh Bayraktaroğlu’ndan skandal sözler! Narin Güran cinayeti üzerinden nefret kustu

BAYRAKTAROĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER

Gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, sosyal medya hesabından Narin cinayeti üzerinden İmam hatipleri ve Kur'an kurslarını hedef aldı. Skandal sözler sarf eden Bayraktaroğlu'na kullanıcılar tepki gösterdi.

İMAM HATİP VE KUR'AN KURSLARINI HEDEF ALDI

Bayraktaroğlu paylaşımında şu alçak ifadeleri kullandı:

"Narin'in Kuran kursundan çıktıktan sonra öldürülmesi ve bir torbaya konularak gölete atılması bir kez daha göstermiştir ki, İmam hatip liseleri ve kuran kursları kapatılmalı, bazı suçlarda idam cezası geri getirilmelidir."