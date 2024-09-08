Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

'ÇOCUKLARIN BECERİLERİNİN TESPİT EDİLMESİ İÇİN 74 STRATEJİ'

Tekin, yeni eğitim-öğretim yılında öne çıkaracakları ikinci projenin mesleki ve teknik eğitim olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi", Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu belgede "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışını esas aldık. Sektör iş birlikleriyle erişim ve kaliteyi artırmak istiyoruz. 'Mesleki ve Teknik Eğitimde Gelecek Perspektifi ve Yapılacak Çalışmalar' başlığı altında erişim, iyileştirme ve istihdama hazırlık olmak üzere 3 ana temada çocuklarımızın içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve özel yeteneklerini, becerilerini tespit etmek, erken dönemde farkındalık oluşturmak için 74 strateji belirledik."

Bakan Tekin, 2024- 2025 eğitim-öğretim yılında hassasiyetle üzerinde duracakları üçüncü hususun ise okul- aile iş birliği olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin üstün menfaati doğrultusunda ebeveynlerimizin eğitim öğretim süreçlerine katkılarını artırmak amacıyla farkındalık oluşturacak projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin şemsiyesi olmak üzere Velivizyon Platformu'nu hayata geçirdik. Platformun ilk içeriği olan ve duayen oyuncularla hazırladığımız 27 adet mini diziden oluşan 'Ailem' dizisi şu anda birçok mecrada yayında" diye konuştu.

Bakan Tekin, yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmen, eğitim çalışanı ve milyonlarca veli ile çok büyük bir aile olduklarını ifade etti. Tekin, "Yeni eğitim öğretim yılının bu büyük ailemize hayırlı olmasını, güzellikler getirmesini diliyorum. İnanıyorum ki biz el birliğiyle birbirimizi destekleyerek, elimizi taşın altına koymaktan imtina etmeyerek yeni nesillerin inşasında üzerimize düşeni yapacak ve 'Türkiye Yüzyılı'nın hakkını vereceğiz. Eminim ki bu birlikteliği sağlam bir zemine oturttuktan sonra hiçbir zorluk bizi yıldıramayacak" dedi.