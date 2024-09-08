MİT’ten terör elebaşına nokta operasyon

MİT'in saha çalışmaları neticesinde PKK/KCK'lı Saliha Akbıyık'ın, Irak'ın Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Süleymaniye Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi. MİT, örgüt içinde çok önemli bir konumda olan ve Türkiye'de terör suçlarından aranan Saliha Akbıyık için operasyon kararı verdi. MİT'in saha ajanları tarafından adım adım izlenen Akbıyık, en uygun anda düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi. Terörist Akbıyık örgütün İran yapılanmasında birinci derece sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu.