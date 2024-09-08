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Giriş Tarihi: 8.9.2024

MİT’ten terör elebaşına nokta operasyon

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
MİT’ten terör elebaşına nokta operasyon
MİT'in saha çalışmaları neticesinde PKK/KCK'lı Saliha Akbıyık'ın, Irak'ın Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Süleymaniye Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi. MİT, örgüt içinde çok önemli bir konumda olan ve Türkiye'de terör suçlarından aranan Saliha Akbıyık için operasyon kararı verdi. MİT'in saha ajanları tarafından adım adım izlenen Akbıyık, en uygun anda düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi. Terörist Akbıyık örgütün İran yapılanmasında birinci derece sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu.
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MİT’ten terör elebaşına nokta operasyon
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