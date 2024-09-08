Sözde çevreciler neredesiniz?

Başkan Erdoğan Kocaeili'nden sonra Gölcük'e geçerek Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Millet Bahçesi, köprülü kavşak, cami toplu açılışlarını yaptı. Erdoğan, Kocaeli'ne eli boş gelmediklerini belirterek, "Bugün 3 millet bahçemizi açıyoruz. Tüm Kocaeli halkına hayırlı olsun. Haliç'i nasıl temizlediysek, İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. İzmir Körfezi'nin yaşadığı kirlilik İzmit'te olmayacak" dedi.Erdoğan, Kocaeli'ne yapılan yatırımların 350 milyar lirayı bulduğunu açıkladı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yatırımlarının 78 milyarı bulduğunu belirten Erdoğan, "Kuzey raylı sistemin ihalesini haziran ayında yaptık. Bu projeyi 2028 yılında hizmete açacağız. Gebze Metro hattını da 2025'in sonunda tamamlayacağız. Kocaeli'ni raylı sistemle donatacağız" ifadelerini kullandı.Erdoğan, çevre yatırımlarına dikkat çekerken, İzmir Körfezi ile ilgili kirliliğe kimsenin tepki göstermediğini vurguladı. "Gezi olaylarında birkaç ağacın yeri değişti diye ortalığı ayağa kaldıranlar, İstanbul Boğazı'ndaki çevre tahribatına sessiz kalıyor. İzmir Körfezi'ndeki kirliliği kimse görmüyor" diye eleştiride bulundu.Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin 300 yatak kapasitesi, 68 polikliniği ve 50 yataklı AMATEM ile devreye alındığını belirten Erdoğan, Kocaeli'ne 18 milyar liralık sağlık yatırımı yapıldığını söyledi. "Şehrinizde şu anda yapım aşamasında olan 28 yatırım var. Derince ve diğer hastanelerin kapanacağını söylediler ama o hastaneler bugün ilçelerine hizmet veriyor" dedi.