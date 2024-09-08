Türkiye’den KKTC’ye elektrik müjdesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Maraş bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Yılmaz, KKTC'nin enerji arzına ilişkin toplantıda, kısa, orta ve uzun vadede nelerin yapılması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek şunları söyledi: "Elektrik çünkü çok önemli bir mesele. Hem sosyal açıdan hem ekonomik açıdan. O konuda a çalışmalarımızı belli bir yere getirmiş durumdayız. Çok büyük bir proje. Geçmişte nasıl ki denizin altından suyu getirdiysek elektriği de getireceğiz ve anavatanla KKTC böylece çok daha güçlü bağlarla birbirine bağlanmış olacak. Bundan hiç kuşkunuz olmasın."