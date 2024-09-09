Başkan Erdoğan’dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Başkan Erdoğan, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum."