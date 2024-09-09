Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Giriş Tarihi: 9.9.2024 09:04 Son Güncelleme: 9.9.2024 09:08

Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Başkan Erdoğan, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum."

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Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
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