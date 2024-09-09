Bingöl’de PKK’ya ait erzak deposu ele geçirildi

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 08 Eylül 2024 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Şehit Jandarma Komando Er Mehmet Kaplan-12 operasyonu kapsamında söz konusu depo ortaya çıkarıldı. Operasyon, PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve muhtemel sığınak/barınakları tespit edip imha etmek amacıyla düzenlendi. Yapılan aramalarda, terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen bir odalı erzak deposunda çeşitli miktarlarda yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek, sığınak tamamen kullanılmaz hale getirildi.