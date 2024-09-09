Hulusi Akar’dan Kıbrıs mesajı: Türkiye ve Kıbrıs Türkleri daima çözümden yana

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AB Dönem Başkanlığını yürüten Macaristan'ın düzenlediği 'Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) Parlamentolar Arası Konferansı'na katıldı.

Kıbrıs'ta çözüm için atılacak adımlara değinen Akar şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta ancak eşit ve adil şartlar altında bir çözüm mümkündür !" Kıbrıs Rum tarafı 2004 yılında BM Annan Planı'nı reddetti; 2017 yılında Crans-Montana'da masayı terk etti. Adada iki taraf/toplum olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz, çözüm ancak eşit, egemen,bağımsız iki devlet ile mümkündür. Tüm taraflar bunu görmeli ve kabul etmeli."

Akar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Pek çok zorluğa, çatışmaya ve savaşa tanık oluyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş ve İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü katliam bu gelişmelerin en önemlileri arasında yer alıyor. Bütün bunlar ister istemez AB'nin genişleme ve katılım sürecine yeni bir ivme kazandırdı.

Bu bakımdan genişleme sadece teknik bir terim değil, AB'nin en etkili dış politika araçlarından biridir. AB'yi sağlam ve dirençli bir jeopolitik güç haline getirmeye yönelik adımlara katkıda bulunan, jeopolitik zorluklara yanıt veren bir araçtır. Bu aynı zamanda Birliğin stratejik özerkliğini geliştirmesi ve bölgede uzun vadeli güvenlik ve istikrarı sağlaması için bir süreç ve fırsattır.

AB tüm adayları eşit şekilde teşvik etmelidir. Liyakat temelli süreç, yüzeysel ve kısmi kısa vadeli çıkarların yönlendirdiği önyargıların gölgesinde bırakılmamalıdır. Bireysel ya da tek taraflı vetolar ya da siyasi ablukalar önlenmelidir.

Hiç şüphe yok ki Türkiye, jeopolitik açıdan daha güçlü bir Birliğin en önemli aktörlerinden biridir. AB'ye tam üyelik Türkiye'nin stratejik hedefi olmaya devam ederken, AB'nin adil olmayan muamelesi ve stratejik vizyon eksikliği sinir bozucu hale geldi. Konseyin 2019 yılında Türkiye'ye karşı aldığı tedbirler, Türkiye'nin katılım süreci açısından siyasi bir blokaj olmaya devam ediyor.

AB bugüne kadar taahhütlerini yerine getirmek ve ikili ilişkilerimizdeki engelleri ortadan kaldırmak için somut adımlar atmadı. Hayal kırıklığımıza rağmen katılım sürecine bağlılığımızı sürdürüyoruz ve ilişkilerimizi ileriye taşıyacak bir yol haritasına sahip olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.