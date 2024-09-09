İzmir, kilit taşı olacak

AK Partiİzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bursalı, "102 yıl önce İzmir'de küllerinden doğan devletimiz bugün 2053'e, 2071'e emin adımlarla, güçlenerek ilerlemekte. Kuruluşta olduğu gibi Türkiye'nin iktisadi kalkınması için de İzmir yine kilit taşı olacaktır" dedi. Bursalı mesajında, "Tam 102 yıl önce, tam bağımsızlıkla sonuçlanan mücadelenin başlangıcında yaşanan işgal ve haksızlıklar, İzmir halkının sabrını tüketmişti. Türk milleti için artık topyekün uyanma, mücadele etme vakti gelmişti. Başkomutanından aldığı, "Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri!" emri sonrasında Türk Ordusu destansı mücadelesini tüm dünyaya göstermişti" dedi.