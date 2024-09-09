İzmir’in Kurtuluşu tam bağımsızlığın yolunu açtı

15 Mayıs 1919'da, emperyalistlerin maşası Yunan ordusu tarafından işgal edilen İzmir'de zulüm 3 yıl sonra son buldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu'ya geçmesiyle başlayan kurtuluş mücadelesi, Yunan ordularının denize dökülmesiyle zaferle taçlandı. İzmir'in Kurtuluşu yurt genelinde mitinglerle kutlandı. İzmir'e ilk giren Süvari Yüzbaşı Şerafettin Bey'in, "Ölsek ne gam İzmir'e giren ilk biz olmuştuk" sözü milli hafızamıza altın harflerle kazındı. Kurtuluş savaşımızın zaferle nihayetlendiğinin müjdesi olan İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü, milli tarihimizin en kritik dönemlerinden biri oldu. 3 yıl süren işgal, milletin kararlılığı ve kahramanlığı sayesinde 9 Eylül 1922'de sonlandırıldı.Asırlardan bu yana Türk toprağı olan İzmir'in, 15 Mayıs 1919'da Yunan postallarıyla çiğnenmesi, milli tarihimizde derin bir yara açtı. İzmir'in işgali sonrası, Erzurum, Denizli, İstanbul ve Giresun başta olmak üzere yurdun birçok yerinde protesto mitingleri düzenlendi. İzmir'de eşine az rastlanır bir mezalim sergileyen işgalci Yunan kuvvetlerine son ve kesin darbe de Büyük Taarruz sonrası geldi. 30 Ağustos 1922'de büyük bir zafer kazanan Mustafa Kemal Atatürk idaresindeki Türk Ordusu İzmir ve Eskişehir istikametine kaçan Yunan kuvvetlerini takibe başladı. Uşak ve Bursa yönünde harekâtını devam ettiren kahraman Türk Ordusu 9 Eylül 1922'de İzmir'e girerek işgali sonlandırdı. Diğer kuvvetler ise ilerleyişini sürdürerek, Bursa'yı da işgalden kurtardı. 18 Eylül tarihine gelindiğinde ise Batı Anadolu'daki işgal komple bitirildi.Anadolu'daki emperyalist işgal, Türk milletinin her bir ferdinin kahramanca mücadelesiyle son buldu. Bu kahramanlardan biri de hiç şüphesiz ki, İzmir'e ilk giren süvari birliğinin komutanlığını yapan Yüzbaşı Şerafettin Bey'di. Şerafettin Bey'in şu sözleri tarihimize altın harflerle yazılmıştır: "İzmir'e ilk giren ve Türk Bayrağını Hükumet Konağı'nda göndere çeken ilk süvari komutan Yüzbaşı Şerafettin. Hafızalardaki ''Baktım bayrağımın kırmızısına kanım bulaşmış. Ölsek ne gam, İzmir'e ilk girenler biz olmuştuk ya.'' İzmir'e ilk giren süvari komu- tan Yüzbaşı Şerafettin'e Gazi Mustafa Kemal, Buhara'dan gönderilen ve Timur'a ait olduğu düşünülen değerli taşlarla bezeli bir kılıç hediye eder.1934 yılında da yine Atatürk'ün teklifiyle "İzmir" soyadını alır.İzmir'in Kurtuluşu sonrası ilk miting 10 Eylül 1922 tarihinde Ankara'da yapıldı. Kutlu zaferin ardından, 13 Eylül'de de Trabzon'da geniş katılımlı bir miting düzenlendi. Mitinge Kazım Karabekir Paşa da katıldı. Konya'da düzenlenen mitingin akabinde, 'İzmir yurdu müsameresi' adıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Elde edilen gelir, İzmir'e gönderildi.