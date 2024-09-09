Kaçak villayla ciğerimizi yaktın Şahan!

Sözde çevreci Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki denize sıfır kaçak villası ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 6 Eylül'de son uyarı yapıldı. Yıkım kararını uygulamayan CHP'li Marmaris Belediyesi'ne gönderilen yazıda, Gökbakar'ın kaçak villasının belediye tarafından yıkılmaması durumunda bakanlık tarafından yıkımın gerçekleştirileceği ve masrafların belediyeden tahsil edileceği vurgulandı.Marmaris'teki orman yangınında canlı yayın açarak "Evimi kurtaramasak da hiç önemli değil, gram üzülmem" diyerek Türkiye'yi ayağa kaldıran, denize sıfır villasının önüne iskele kurup burası 'özel mülktür' yazısı asarak vatandaşa koyu kapatan oyuncu Şahan Gökbakar'ın söz konusu villasının kaçak olduğu tespit edilerek yapı kayıt belgesi iptal edildi. Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris'in Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'nda satın aldığı villasının birinci derecede Sit Alanı'nda olduğu anlaşıldı. İmara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve imar barışına aykırı şekilde izinsiz ek binalar yapıldığı belirlendi.Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip olduğu ve çivi bile çakılamayacağı tespit edildi. Kaçak villa için yıkım kararı verilmesine karşın CHP'li Marmaris Belediyesi'ne yapılan tüm uyarılara rağmen bu kararı uygulamadı. Gökbakar'ın kaçak villasını kardeşi Togan Gökbakar'a ait Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'nin üzerine yaptığı ortaya çıktı. İşlem yapmamak için direnen CHP'li Marmaris Belediyesi, Muğla 1. İdare Mahkemesi'ne açılan davayı bahane ederek bugüne kadar yıkım işlemini yapmamak için direniyor. 21 Aralık 2023'te bakanlıktan Marmaris Belediyesi'ne söz konusu davanın yıkıma engel teşkil etmediği hatırlatılarak uyarıda bulunuldu. Gerekli işlemlerin yasada belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi durumunda nedenine dair bilgi istendi. Tüm uyarılara rağmen yıkım kararını uygulamayan CHP'li Marmaris Belediyesi'ne 6 Eylül'de gönderilen yazıda, ayrıca Gökbakar'ın kaçak villasının belediye tarafından yıkılmaması durumunda bakanlık tarafından yıkımın gerçekleştirileceği ve masrafların belediyeden tahsil edileceği vurgulandı.