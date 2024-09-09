Maganda kurşunuyla ölen genç: “Ölüme mi gidiyorum sanki”

Adana'da 5 ay önce babaannesini ziyarete giderken silahlı çatışmanın ortasında kalarak yaşamını yitiren Ahmet Kartepe'nin (28) vurulmadan önce "Ölüme mi gidiyorum sanki" dediği ortaya çıktı. Maganda kurşunuyla öldürülen torununun katillerinin bir an önce yakalanmasını isteyen babaanne Fatma Karatepe (73), "Kadir gecemi kutlamaya gelecekti. Babası daha sonra gitmesini söylemiş. Ahmet'im de 'Ölüme mi gidiyorum sanki? Babaannemi 5 dakika görüp, geleceğim' demiş. Kör kurşun yavruma değmiş. O benim eşimin adı, ağzımın tadıydı. Onu ben büyüttüm, her gün yanımda yatıyordu. Ahmet'im, sana vuran eller kırılsın. Katilleri 5 aydır nasıl yakalanmıyor, hayret ediyorum. Onların elleri kırılsın, haklarından Allah gelsin" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan şüphelileri yakalanmak için çalışmalarına arama vermeden devam eden cinayet ekiplerinin operasyonları devam ediyor.

TAKSİCİLER DARP ETTİ

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde motosikletli İ.E.K. ile A.T., 6 Nisan'da Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazadan sonra çıkan kavgada şüpheliler, otomobil sürücüsünü darbetti. Kavgayı ayırmaya gelen taksi şoförleri ise "Eşinin yanında bir kişi dövülmez" diyerek tepki gösterip, İ.E.K. ile A.T.'yi darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından bölgeden ayrılan şüpheliler, akşam saatlerinde taksi durağına tabancalarla ateş açtı.

15 EL ATEŞ EDİLDİ

Silahlı saldırının düzenlediği anda babaannesine gitmek üzere motosikletiyle seyir halindeki Ahmet Karatepe, kurşunların arasında kaldı. Karatepe, sırtına isabet eden kurşunla yere yığılırken, şüpheliler ise 15 el ateş ettikten sonra kaçtı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Karatepe, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, saklanabileceği adreslere çok sayıda operasyon düzenledi ancak sonuç alınamadı.

"ÖLÜME Mİ GİDİYORUM?"

Karatepe ailesi, firari olan şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediklerini belirtti. Acılı babaanne Fatma Karatepe ise, "Kadir gecemi kutlamaya gelecekti. Babası daha sonra gelmesini söylemiş. Ahmet de 'Ölüme mi gidiyorum sanki? Babaannemi 5 dakika görüp, geleceğim' demiş. Kavga varmış, kör kurşun yavruma değmiş. Annesi, babası 5 aydır mezarının başını bekliyor. Ne yerde, ne gökteyiz. En son ölmeden birkaç gün önce görüşmüştük. Aracın camından selam verdi. Çay içmeye çağırdım, işinin acele olduğunu söyleyip gitmişti" dedi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Torununun katillerinin bir an önce yakalanmasını istediğini söyleyen acılı kadın: "O benim eşimin adı, ağzımın tadıydı. Onu ben büyüttüm, her gün yanımda yatıyordu. O akşam evimin önüne bir sürü insan toplandı. Ahmet'in motosikletten düştüğünü söylediler. Öldüğünü orada anladım. Ahmet'im, seni toprak incitmesin oğlum. Sana vuran eller kırılsın. Katilleri hala yakalanmadı. Irak'a kaçtıkları söyleniyor. 5 aydır yakalanamadılar. Onların elleri kırılsın, haklarından Allah gelsin" diyerek gözyaşı döktü. Öte yandan şüphelileri yakalanmak için çalışmalarına arama vermeden devam eden cinayet ekiplerinin operasyonları devam ediyor.