Polatların tahliyesine itiraza ikinci ret! Ağır ceza mahkemesi de itirazı reddetti

Engin ve Dilan Polat ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 28 sanığın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar 10 ay sonra hakim karşısına çıktı. İlk celse mahkemeden 4 tutuklu sanık için de tahliye kararı çıktı.

MAHKEME TAHLİYE VERDİ, BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararına aynı gün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz geldi. Başsavcılık, Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün'ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek bir değişikliğin bulunmadığını, tutuklama kararındaki gerekçelerin hala mevcut olduğunu belirtti. Başsavcılık kararın kaldırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ DE İTİRAZI REDDETTİ

Yargılamayı yapan ve tahliye kararını veren İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi itirazı reddetti. Mahkemenin red kararının ardından üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi de konuyla ilgili değerlendirme yaptı. Ağır Ceza Mahkemesi de sanıkların tahliyesine gelen itirazı reddetti.