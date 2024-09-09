Şehit evlada yürek yakan son veda!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dün askeri aracın devrilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat, Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı, Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu ve Tokatlı Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş şehit olmuştu.

Tokatlı şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşı bugün Tokat Havalimanı'nda karşılandı.

Ardından ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören alanına getirildi.

Burada ayakta durmakta güçlük çeken acılı anne Gülten Kızılateş tekerlekli sandalye ile baba Tacettin Kızılateş, gözyaşları içinde şehit oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelerek helallik istedi.

Oğulların tabutuna sarılarak fotoğrafını son kez öpen anne ve babanın sözleri yürekleri dağladı. Şehit Kızılateş'in naaşı Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle İl Müftüsü Esat Yapıcı tarafından ikindi namazına müteakip kıldırılan cenaze namazı sonrası Erenler Mezarlığında Tokat Şehitliğine defnedildi.