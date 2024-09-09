Teğmen krizi istifa getirdi

Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos'ta yapılan yemin töreni sonrası bir araya gelen teğmenler, kılıçlar eşliğinde yeni bir yemin merasimi daha yaparak dikkat çekmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise yaşananlara önceki gün sert tepki göstererek, "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunların süratle temizlenmesi için adımları atıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı da incelemenin teğmenlerin ettiği yemine yönelik değil, disiplinsizliğe ve TSK'yı böyle bir tartışmanın içine düşürecek kasıtlı bir organizasyonun olup olmadığına dair yürütüldüğü aktarıldı. İncelemeye MİT'in de aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşlarının dahil olduğu bildirildi. İnceleme süreci devam ederken, teğmenlerin bölük komutanı olan Binbaşı M.'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa ettiği öğrenildi. Binbaşı M.'nin yakın çevresine olaydan bağımsız olarak ve daha önceden planlanmış şekilde TSK'ya istifasını sunduğunu açıkladığı aktarıldı.