Türk milletinin dönüm noktası

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Elban, mesajında, "9 Eylül 1922'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu anlamlı gün, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir" dedi. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarını yeşerttiğini belirten Vali Elban, "102 yıl önce, Türk ordusu ve aziz milletimizin eşsiz kahramanlıkları sayesinde şehrimiz, düşman işgalinden kurtarılmış ve bağımsızlık mücadelesi zaferle taçlanmıştır" dedi.