Arama kaydı bulunan 3126 kişi adalete teslim edildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanları tarafından; 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen yol aramaları, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanan 3 bin 126 kişi adalete teslim edildi.

ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN 65 KİŞİ YAKALANDI

Yakalanan kişilerin, 0-5 yıldır aranmakta olan 3 bin 93 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 21 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 12 şahıs operasyonlarla yakalandı. Yakalanan kişilerin, hırsızlıktan 497 şahıs, dolandırıcılıktan 199 şahıs, yağmadan 87 şahıs, adam öldürmeden 65 şahıs, cinsel suçlardan 92 şahıs, narkotik suçlarından 561 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 281 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3 bin 126 kişi adalete teslim edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Aranan suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.