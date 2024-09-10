Başıboş köpekler arabayı parçaladı! CHP’li belediye bütçemiz yok dedi

CHP'Lİ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ''OLUŞAN HASARI KARŞILAYAMAYIZ BÜTÇEMİZ YOK'' DEDİ

Çıkarılan yeni sokak hayvanları yasasına göre başıboş sokak köpeklerinin sorumluluğu tamamen belediyelere geçmiş durumda. Buna istinaden başıboş sokak köpeklerinin neden olduğu maddi hasarın karşılanması için CHP'li Gölbaşı Belediyesi'ne başvuran vatandaş beklemediği bir yanıt aldı.



Belediye kendi sorumluluğu altında bulunan köpeklerin neden olduğu hasarı tazmin etmek yerine vatandaşa ''Bütçemiz yok. Karşılayamayız.'' Cevabı verdi.