CHP’li Sivrihisar Belediyesi’nde skandal atama: Genel müdürü temizlikçi yaptılar

Temizlik personeli olarak atanan genel müdür Yavuz Bahadır Görücü SABAH'a konuştu ve ''zaten CHP budur, çöp, çukur, çamur, siyasetidir'' dedi.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Sivrihisar Belediyesi Şirketi bünyesinde Şirket Genel Müdürü olarak görev yapan Yavuz Bahadır Görücü'nün Sivrihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Temizlik Hizmetlerinde çalışmak üzere ve Fen İşleri Müdür V. Yasin Arslan'ın idaresinde vereceği talimatları yapmak üzere görevlendirildiğini ortaya çıkarması üzerine söz konusu genel müdür açıklama yaptı.
Yavuz Bahadır Görücü
Yavuz Bahadır Görücü yaptığı açıklamada CHP'li belediye yönetimini liyakatsizlikle suçladı ve uğradığı haksızlığı anlattı, Görücü;
''CHP'Lİ BELEDİYELER ADAM KAYIRMA YERİDİR''
Ben AK Parti döneminde liyakat esasına dayanarak işe başladım. Kamu yönetimi mezunuyum. Diplomalarımı da paylaşabilirim. Ama anlam veremediğim bir şekilde bir mobbinge maruz kaldım. Ben hiçbir zaman partizanlık yapmadım. Sadece işimi yaptım. İki dönem çalıştık. Güzel işler yaptık. Ama CHP'li belediyeler maalesef adam kayırma yeridir. Sizin liyakatinizin bir önemi yoktur. Bu kadarını beklemezdim ama bunu da yaşayarak görmüş oldum.
Gelen yönetim benimle çalışmak istemedi. Bunu anlayışla karşılarım. Ama bana bunu mertçe söyleyemediler. Benimle çalışmak istemeyen insanla bende çalışmak istemem zaten. Kimseye ayak bağı olmak istemem. Bunu da aynı şekilde kendilerine söyledim. Ama bana 'biz yönetimdeyiz, her zaman haklıyız. Git istediğin yere şikayet et' dediler.
''AK PARTİ'YE DUYDUKLARI NEFRET YÜZÜNDEN YAPTIKLARI BİR PARTİZANLIK''
Sırf AK Parti döneminde işe girdiğim için yapılan bir şey bu AK Parti'ye duydukları nefret yüzünden yaptıkları bir partizanlık. Bir genel müdürün temizlik işlerine işçi olarak atanması ancak CHP yönetiminde olabilecek bir şey. Devlet terbiyesine ve ahlakına sığmayan bir uygulama bu bir aymazlıktır.
Nebi Hatipoğlu
''CHP BUDUR, ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR, SİYASETİDİR''
Şu an görevimden istifa ettim. İnsan onurunu zedeleyen bu uygulamayı kınıyorum. Aileme mahcup oldum. Ben kesinlikle işi ve işçiyi küçümsemiyorum. Ben alın teriyle yapılan her işe saygılıyım ama benimle alay eder gibi yapılan bu uygulama devlet terbiyesine sığmıyor. Zaten CHP budur, çöp çukur çamur siyasetidir.
Buradan Sayın Nebi Hatipoğlu'na ve Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığına çok teşekkür ederim. Olayı kamuoyuyla paylaştılar. Bana olan desteklerini hiç esirgemediler. Arkamda durdular. '' ifadelerini kullandı.