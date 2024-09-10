CHP’li Sivrihisar Belediyesi’nde skandal atama: Genel müdürü temizlikçi yaptılar

Gelen yönetim benimle çalışmak istemedi. Bunu anlayışla karşılarım. Ama bana bunu mertçe söyleyemediler. Benimle çalışmak istemeyen insanla bende çalışmak istemem zaten. Kimseye ayak bağı olmak istemem. Bunu da aynı şekilde kendilerine söyledim. Ama bana 'biz yönetimdeyiz, her zaman haklıyız. Git istediğin yere şikayet et' dediler.

''AK PARTİ'YE DUYDUKLARI NEFRET YÜZÜNDEN YAPTIKLARI BİR PARTİZANLIK''

Sırf AK Parti döneminde işe girdiğim için yapılan bir şey bu AK Parti'ye duydukları nefret yüzünden yaptıkları bir partizanlık. Bir genel müdürün temizlik işlerine işçi olarak atanması ancak CHP yönetiminde olabilecek bir şey. Devlet terbiyesine ve ahlakına sığmayan bir uygulama bu bir aymazlıktır.