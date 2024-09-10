Şehit babasına hakaret eden Can Ataklı davasında mütalaa verildi

Pençe-Kilit bölgesinde 12 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Türkiye şehitlerini ebediyete uğurladı. Gazeteci Can Ataklı ise şehit babasına hakaret etti. Ataklı Youtube yayınında "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" ifadelerini kullanmıştı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Ataklı hakkında yürütülen soruşturma sonunda "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mustafa Can Ataklı'nın avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Ali Yalçın ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuki Hizmetler Birimi avukatı, Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatı da katıldı. Duruşmada savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

"SÖZLER TAHRİK EDİCİ"

Cumhuriyet Savcısı, sanık Ataklı'nın sarf ettiği sözlerin kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiğini, sözlerin halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı yönlendirici nitelikte olduğu belirti. Sözlerin tahrik edici olduğu dikkate alınarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı mütalaada anlatıldı.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Mütalaada sanık Ataklı'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.