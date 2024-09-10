Sıva ustasından itiraf: Amcası cesedi getirdi ben dereye gömdüm

Narin'in katledilmesiyle ilgili şu ana kadar aralarında annebaba, iki ağabey, üç amca ve tutuklanan amcanın eşinin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çapraz sorguları sürerken ilk itiraf köyün sıva ustası Nevzat Bahtiyar'dan geldi. Bahtiyar ifadesinde, muhtar olan Narin'in amcası Salim Güran'ın battaniyeye sarılı halde getirdiği cesedi dereye taşıdığını söyledi. İşte Bahtiyar'ın kan donduran ifadesi:Sular kesik olduğu için muhtar Güran'ı aradım. 1 dakika konuştuk. Bana "Ben yetkilileri ararım" dedi. Evden aracım ile çıktıktan sonra arkamda Güran'ın aracı olduğunu gördüm. Korna çaldı ve selektör yaptı. Aracından inerek bana yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı şeyi gösterdi ve "bunu yok edeceksin' dedi. Yaklaşıp bakınca battaniyede hareketsiz vaziyette bir insanın olduğunu gördüm.Bana "Aileni düşün, sana 200 bin TL para veririm" dedi. 'Arabanda çuval gibi bir şey var mı?' diye sordu. Çuvalı çıkardım ve Salim Güran'a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Tüm vücudu çuvala sığdı. Çuvalı bağlamadan aracımın arka koltuğunun önündeki ayak paspasının olduğu yere koydum.Çocuğun siyah tişört ve şortu vardı, üzerinde asılı bir küçük çanta vardı. Sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde kızarıklık gördüm.Çuvalı alıp dere kenarına gömdüm. 15-20 kilo ağırlığında üzerine taş koydum. Muhtar 200 bin lirayı mısır hasadından sonra vereceğini söyledi.Muhtar cesedi Eğertutmaz deresine götürmemi söyleyerek yanımdan ayrıldı. Yolda pişmanlık duydum, ancak aldığım şeyden de kurtulmam gerektiğini düşündüm. Aracımı derenin kenarında durdurdum, çuvalı elime aldım. Çocuğun çantasının ipini sökerek çuvalın ağzını bağladım. Çok derin olmayan bir yer buldum ve çuvalı biraz su olan bu alana bıraktım.esedi dereye bıraktıktan sonra akşam saatlerinde jandarmayla birlikte arama çalışmalarına katıldım. Salim Güran'ı da cesedi bıraktıkları derede de arama yaptığını gördüm.