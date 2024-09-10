Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 10.9.2024 11:51 Son Güncelleme: 10.9.2024 11:55

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 13 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi
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