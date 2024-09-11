AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor

AHaber CANLI YAYIN

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

ÖZGÜR ÖZEL'İN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Hem Harbiyeliler hem İmam Hatipliler milletin değeridir. Cumhurbaşkanımızın sözlerine dönük yaklaşım provokatif bri yaklaşımdır. Ve 28 Şubat zihniyetinin bir ürünüdür.

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASI

Cumhurbaşkanımız soruşturmayı yakından takip edeceğini söyledi. Partililerimiz de yakından takip edecekler. Bu tip konularda siyasi değerlendirme yapmak son derece yanlıştır. Bu vicdanları kanatan bir meseledir. Buradan bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışmak yanlış bir durumdur. Burada birkaç konuyla karşı karşıya kaldık. Acıyı paylaşmak yerine hükümetimize bir takım laflar söyleyenler söz konusu oldu.