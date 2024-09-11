DEM’liler kaos peşinde

Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan 8 yaşındaki Narin'in vahşice öldürülmesinin üzerinden politik rant devşirmenin derdine düsen DEM Parti sokakları karıştırmak istiyor. Oysa siyasi sözcülüklerini üstlendikleri Kandil'in terör baronları, 18 yaş altı çocukları kandırarak, ölüme göndermekten çekinmiyor. İçişleri Bakanlığı'nın raporunda örgütten kaçarak devlete sığınan bin 949 teröristin yüzde 29.7'sinin çocuklardan oluştuğuna dikkat çekiliyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "Devlet katilleri koruyor" diyecek kadar aşağılık sözler sarf etti.