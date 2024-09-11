Dışişleri’nden Vietnam’a başsağlığı mesajı

Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden afete ilişkin yapılan açıklamada, yüzlerce kişinin yaralandığı, kayıp 58 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve afetten etkilenen bölgelere gıda yardımı gönderileceği bildirilmişti.

Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirirken ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

Çin'in Haynan eyaletini de 7 Eylül'de vuran tayfun sebebiyle 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.