Kayıp elektronik malzemelerin faturaları, CHP’li meclis üyesinin yakınından

İzmir'de, Çiğli Belediyesi Eylül ayı meclis oturumuna demirbaş listesinde yer alan kayıp elektronik malzemeler damga vurdu. Belediyenin demirbaş listesine geçen dönem kayıtlı olan bin 700 cep telefonu sayısının bu sene 500'e düştüğünü belirleyen AK Parti Meclis Üyesi Kadir Önler, meclis toplantısında Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a milyonlarca lira değerindeki kayıp elektronik malzemenin akıbetini sordu.Önceki belediye başkanı Utku Gümrükçü'nün 5 yıllık döneminde ise çok sayıda telefon, hard-disk ve bilgisayar alındığı, milyonları bulan faturalarının da bu dönem CHP'den Çiğli Belediye meclis üyesi seçilen bir kişinin yakını tarafından kesildiği öne sürüldü. Özellikle Utku Gümrükçü'nün son 3 aylık görev süresinde, belediyeye yüksek miktarda hard-disk, bilgisayar, telefon fatura girişinin yapıldığı iddia edildi.Olayın peşini bırakmayan AK Parti Meclis Üyesi Kadir Önler, "Bu rakamlar çok ciddi rakamlar. Kendisinden milyonlarca lirayı bulan kayıp telefonların nerede olduğuna dair açıklama bekliyoruz. Eğer tatmin edici bir açıklama gelmezse AK Parti grubu olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız" dedi.