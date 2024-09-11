Kendini eleştiren CHP’lilere Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki: Ben de aktif siyasetin içerisindeyim!

Kemal Kılıçdaroğlu, "Partide onursal başkan olun siyasi çalışma yapmayın" diye telkinler olduğunu hatırlatan gazetecinin sorusuna, "Ben hiç konuşmayayım mı? Ülkenin temel meseleleri konusunda görüşlerimi söylerim. Sayın Deniz Baykal da görüşlerini ifade ederdi. Bundan rahatsız olmamak lazım. Ülke meseleleri konusunda her zaman konuşur görüşlerimi söylerim. Ben de aktif siyasetin içindeyim" dedi.

HALKLA NORMALLEŞME OLUR, SİYASETLE OLMAZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in normalleşme ile ilgili söylem ve politikaları üzerine bir gazetecinin sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, "Halkla normalleşme olur, siyasetle olmaz" dedi. Siyasette partiler arası rekabet olduğunu ifade etti.