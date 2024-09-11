Okul arkadaşlarına psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Psikososyal Destek (PSD) ekipleri, Narin Güran'ın gittiği Tavşantepe İlkokulu'nda 22 Ağustos'tan itibaren köydeki yetişkin ve çocuklara psikolojik destek sunmak için sahada. PSD personelleri özellikle çocukların Narin'in kaybolma süreci ve vefatının ardından yas sürecini sağlıklı atlatabilmeleri için çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda "güvenli alan" çalışması yapıldı. Narin'in kaybından olumsuz etkilenen çocukların hayalleri ve umutları konuları da konuşularak duygu durumlarının düzenlenmesi amaçlandı. Psikososyal Destek Ekibi Koordinatörü Berat Albayrak "Grup terapisi şeklindeki çalışmalarımızı mahalledeki tüm çocuklara yönelik geliştirmeyi düşünüyoruz" dedi.