RTÜK, hakarete geçit vermiyor! Halk TV’ye idari para cezası

RTÜK, haftalık olağan toplantısında Halk TV izleme raporunu görüştü.

Sunuculuğunu Sinem Fıstıkoğlu'nun yaptığı "Sansürsüz" adlı programda LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker'in sözleri incelendi.

RTÜK, Toker'in alaycı ifadelerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarını ihlal ettiğine karar verdi.

İDARİ PARA CEZASI

Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, … İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal eden Halk TV'ye yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uyguladı.