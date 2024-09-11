Türkiye’nin gözü İzmit Körfezi’nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği Projesi'nin resmi açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İzmit Körfezi'ni pırıl pırıl yapacağız'' dedi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'de gözler Avrupa'nın en büyük çevre projesine çevrildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın proje kapsamında toplam 3.8 milyon metreküp (8 milyon ton) dip çamuru etaplar halinde temizleneceğini söyledi.1. etabı 2 Mayıs 2023'te başlayan ve 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi ile bugüne kadar 125 hektarda 1 milyon 013 bin 150 metreküp çamur temizlendi. İhalesi gerçekleştirilen 2. Etap kapsamında 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi hedefleniyor. 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan 2. Etap temizlik çalışmalarının ardından İzmit Körfezi zamanla tertemiz bir akvaryum görünümüne kavuşacak.İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliğinin Marmara'ya yeniden hayat vereceğini söyleyen Başkan Büyükakın şunları söyledi: "Denizde biriken çamur çekiliyor. Çekilen çamur membran tüplerin içine sulu bir şekilde pompalanıyor.Orada içine ilave edilen katkı maddelerle çamur çökertilerek tüplerin içinde hapsediliyor. Yani çamuru bertaraf ediyoruz. Sonra temizlenen suyu denize geri veriyoruz. Deniz suyundaki azot ve fosfor artınca müsilajın ortaya çıkıyor. Dip çamuru temizliğiyle müsilajı besleyen kaynak ortadan kaldırılacak. Oksijen ve buna bağlı olarak canlılık artacak."