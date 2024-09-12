Adalet Bakanı Tunç’tan, 12 Eylül darbesinin 44. yılına ilişkin açıklama

Bakan Tunç, 12 Eylül askeri darbesinin 44. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin 44. yılında tüm darbeleri ve darbe girişimlerini lanetlediğini vurguladı.

Demokrasiyi ve hukuk sistemini askıya almaya çalışan, insanlık suçu olan darbelerin, Türkiye'ye ve millete ihanet olduğunu belirten Tunç, "Millet iradesini yok sayan, milletimizi birbirine kırdıran 12 Eylül darbesini her zaman utançla hatırlayacak, hiçbir zaman unutmayacağız. Hukukun üstünlüğünden ve adaletten ayrılmadan, yaşadığımız acı olaylardan ders çıkararak demokrasimizin standartlarını yükseltmeyi, temel hak ve özgürlüklerin önünü açmayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Tunç, daima milli iradenin ve demokrasinin yanında yer alacaklarına, istiklal ve istikbale sahip çıkacaklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin huzuruna kastedenlerin ve taşeronlarının kirli emellerine asla geçit vermeyeceğiz. Devletimize husumet besleyen mihraklarla, vesayet özlemi çekenlerin kirli senaryolarına figüranlık edenlerle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin desteğiyle, bir daha yeni 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların ve 15 Temmuzların yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bir kez daha tüm darbeleri ve vesayetçi zihniyeti kınıyor; haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum."