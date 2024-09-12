Adliye önünde aracını yakmıştı... Şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Adliyesi'nin önünde meydana gelen olayda, dün saat 13.30 sıralarında iddiaya göre 34 GPR 100 plakalı hafif ticari aracıyla Mustafa Kemal Caddesi'ne gelen Ufuk Görgü, aracını adliyenin karşısına park etmişti. Görgü, elindeki yanıcı maddeyi aracına dökerek yakmaya başlamış, yanan aracı gören adliyedeki polis memurları, yangın tüpüyle müdahale etmişti.

ARACI YAKAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli Ufuk Görgü, bugün adliyeye getirildi. Savcılık, şüpheli adamı "Kasten yangın çıkarma" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

"FETÖ VE ERMENİLER BANA YAZILIM TAKTI"

Hakimlik sorgusunda şüpheli Ufuk Görgü, "Psikolojik bir sorunum yoktur, her şeyi bilinçli olarak yaptım. Ben kendimdeyim, ilaç kullanmıyorum. Ailem cahildir, bana Almanya'da bir şeyler yaptılar. FETÖ, PKK, Ermeniler bir araya gelmiş benim üzerime oynuyorlar. Sahte hesaplar açıyorlar. Benim kulaklarıma kulaklık taktılar. Çok değişik sistemle yapıyorlar. Yazılımlar yerleştiriyorlar. Bademcik ceplerine yerleştiriyorlar, geniz boşluğuna yerleştiriyorlar. Kulak zarımın arkasına yerleştirdiler, röntgenle de çıkmıyor. 7-8 kere adliyeye başvurdum, hiçbir işlem yapılmadı. Mağdurlar da var, korktukları için söylemiyorlar. Aracı bunun için yaktım" şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, sorgusu sonrası şüpheli Ufuk Görgü'nün "Kasten yangın çıkarma" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.