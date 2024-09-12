AYM üyeliğine seçilen Kıratlı için yemin töreni

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Metin Kıratlı , düzenlenen törenle ant içip, cübbe giyerek görevine başladı. Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Doç. Dr. Metin Kıratlı'nın göreve başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok yargı mensubu katıldı. Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren AYM Başkanı Kadir Özkaya, AYM'nin yeni üyesi Metin Kıratlı'yı tebrik etti.Gazze'deki soykırıma dikkati çeken Özkaya, "Hepimiz savaşlarda yaşanan acıları ve buradan çıkarılan tecrübeleri unutmamalıyız. Bu bağlamda Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında sergilenen zulme insan hak ve özgürlüklerine ilişkin ihlallere, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere mağdur ve mazlum insanlara karşı yapılan insanlık dışı muamelelere gözler ve vicdanlar kapatılmamalıdır. Yapılan zulümlere ırk din dil renk ve buna benzer hiçbir ayrım yapılmadan bir an önce cesaretle ve adaletle müdahale edilmelidir. Bu insan olmanın zorunlu bir sonucu, yaşamsal vicdani bir borcudur" dedi. Bireysel başvurunun önemine değinen Özkaya, "Bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne ilkesel amaç bağlamında hak ve özgürlükleri koruma ve geliştirme misyonu yüklenmiştir. Bireysel başvuru kararının hayata geçirilmesinin ardından AİHM tarafından Türkiye aleyhine verilen ihlal kararlarının sayısında önemli ölçüde azalmalar olmuştur" dedi. Özkaya'nın konuşmasının ardından AYM'nin yeni üyesi Kıratlı kürsüde yemin etti. ANKARAumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında il başkanlarının millete hizmette bürokratik engeller çıkarıldığını söylemeleri üzerine, "Millete hizmet etmeyen bizim bürokratımız değildir" dediği belirtildi.Karaman ve Kırşehir il başkanları toplantıda sağlık alanında yaşanan sorunları gündeme getirdi. İllerinde bürokratik engellerle karşılaştıklarını ifade eden il başkanları vatandaşların kendilerine ilettikleri sağlık probleminin çözülmesi için önce hastane başhekimi ile daha sonra il sağlık müdürü ile konuştuklarını fakat çözemediklerini belirtti. Kurmaylarına problemleri yerelde çözmek için 'insiyatif alın' mesajı veren Erdoğan, "Bürokratik vesayeti yok etmek için biz yıllarca mücadele ettik. Millete hizmet etmeyen bizim bürokratımız değildir. Ya paşa paşa görevlerini yapacaklar ya da gereğini yaparız. Yerelde çözüme ulaşamadıysanız ilgili bakanlığa söyleyin orada da neticelendirilemiyorsa direkt beni arayın anında gerekeni yaparım. Biz vatandaşa hizmet için varız. Vatandaşa hizmeti tıkayan varsa da gerekeni yaparız" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın ayrıca kurmaylarına, "Vatandaşın yanında olun, sahayı boş bırakmayın. Muhalefetin söylemlerine karşı durun" talimatı verdiği belirtildi.