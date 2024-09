Bakan Göktaş: Gazilerimiz milletimizin emaneti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da, Danıştay Eğitim Tesisi'nde düzenlenen 'Gazi Kadınlar Buluşması'na katıldı. Bakan Göktaş, kadın gazilerle bir araya gelmekten onur duyduğunu belirterek, "Kadın gazilerimiz, sadece ülkemizin savunmasında değil, aynı zamanda geleceğinin inşasında da önemli bir role sahiptir. Her biriniz gücünüz, sabrınız ve kahramanlıklarınızla yeni nesillere ilham kaynağı oluyorsunuz. Bizler de Bakanlık olarak, sizlerin hikayelerini anlatmaya, anılarınızı yaşatmaya ve her daim yanınızda olmaya devam ediyoruz. Emeğiyle, gayretiyle, sabrıyla, vefakarlığıyla her alanda var olan kadının eşit fırsatlardan yararlanmasını çok önemsiyoruz" dedi.Bakan Göktaş, kadınların fedakar olduğunu belirterek, "Yeri gelmiş Erzurum'da Nene Hatun olmuş, yeri gelmiş Balkanlardan Kafkaslara kadar cephe dolaşmış, Şerife Bacı olmuştur. Yeri gelmiş 15 Temmuz'da hain darbecilerin karşısına yiğitçe dikilmiş, yeri gelmiş öğrencilerine ışık olmak için çabalayan Aybüke öğretmen olmuştur. Vatanın her karış toprağına sahip çıkmada Türk kadını her zaman çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Öyle ki Gazi Mustafa Kemal, 'Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez' diyerek kadınlarımızı onurlandırmıştır. Bu anlamda Bakanlık olarak şehitlerimizin yakınlarını ve gazilerimizi milletimizin bir emaneti olarak görüyoruz. Bu değerli emaneti en güzel ve en iyi şekilde korumaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. DHA