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Giriş Tarihi: 12.9.2024 20:11

Başkan Erdoğan'dan "12 Eylül" mesajı: Unutmadık, unutmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askerî Darbesi’ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Başkan Erdoğan’dan 12 Eylül mesajı: Unutmadık, unutmayacağız

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askerî Darbesi'ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız.

Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."

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Başkan Erdoğan'dan "12 Eylül" mesajı: Unutmadık, unutmayacağız
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