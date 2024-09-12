AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "İmam hatip ve Harbiyelileri karşı karşıya getirmek isteniyor" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, bu yaklaşımın provokatif bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesinin imam hatiplilerle ilgili etkinlikte yapmamasını söylüyor. Bu yaklaşım 28 Şubat kafasıdır" dedi. Çelik, konuşmasında şunları kaydetti:Özgür Özel, "İmam hatip ve Harbiyelileri karşı karşıya getirmek isteniyor" diye bir açıklama yaptı. Böyle bir yaklaşım provokatif bir yaklaşımdır. Sorunlu siyaset anlayışıdır. Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesinin imam hatiplilerle ilgili etkinlikte yapmamasını söylüyor. Bu yaklaşım 28 Şubat kafasıdır.Cumhurbaşkanımızın bulunduğu her ortamda devlet meselesi ile ilgili değerlendirme yapması normaldir. Harbiyeliler de imam hatipler de bu ülkenin değeridir.Bu milletin çocuklarına haksızlıktır. Özgür Özel'in harbiye imam hatip karşılaştırması temelsizdir. Kamu alanını bölme yaklaşımı ilkel bir yaklaşımdır.Sayın Özel'in değerlendirmelerinde Cumhurbaşkanımıza dönük Harbiyeliler ile imam hatipleri karşı karşıya getiriyor ifadeleri kınanması gereken yaklaşımdır. Son derece provokatiftir.Bütün milletin acısı olarak toprağa verdiğimiz Narin kızımızı büyük bir acı ile hatırlıyoruz. Vekil arkadaşlarımız Narin'in mezarını ziyaret edecekler ve oradan milletimize taziyelerini bir kez daha ifade edecekler.