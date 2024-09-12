Hatay’a bir darbe de CHP’li başkandan geldi

Deprem bölgesine yardım için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayan Bursa Büyükşehir Belediye'si, imzası olduğu halde 732 yıllık tarihi Antakya Ulu Cami inşasına başlamadı. Başkan Mustafa Bozbey'in "sözleşme yapmadık" açıklmasına Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi. CHP'li Başkan Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Şu an Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün onayı beklenmektedir. Maalesef ki rekonstrüksiyon imalatlarına başlanılamamasının sebebi de budur" açıklaması yaparken, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden cevap gecikmedi. Yapılan açıklamada Bozbey'in söylediklerinin gerçeği yansıtmadığına vurgu yapıldı.Açıklamada, "Başkan Bozbey'in argümanları asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır. Seçimlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından süreç yavaşlatılmıştır. Kamuoyu yanlış bilgilendirilmiş ve manipülasyon yapı lmıştır. Şu ana kadar Antakya Ulu Cami Rekonstrüksiyonu ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğümü'ze ulaşan Bilim Kurulu onaylı bir proje yoktur. Bu yüzden iddia edildiği gibi Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde bekleyen herhangi bir onay, imza veya yazı kesinlikle bulunmamaktadır" denildi.