Hayatını kaybeden hakim Erdoğan Ayata için tören

Bakırköy Adliyesi Genel Yetkili Hakimi Erdoğan Ayata bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Ayata, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hakim Erdoğan Ayata için Bakırköy Adliyesinde tören düzenlendi. Bakırköy Adliyesi bahçesinde düzenlenen törene başsavcı Hüseyin Gümüş, başsavcı vekili Dr. Necip Sarı, Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, hakimler, savcılar ve adliye personelleri katıldı.

ZOR BİR VEDA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Törende konuşan başsavcı Hüseyin Gümüş, "Bugün Bakırköy Adliyesi olarak çok kıymetli meslektaşımız, meslek büyüğümüz ağabeyimiz, hakim Erdoğan Ayata'yı ebedi aleme uğurlamak için bir aradayız. Zor bir veda töreni gerçekleştiriyoruz. Sevgili hakim Erdoğan Ayata 1989 yılından itibaren yurdumuzun bir çok yerinde hakim olarak hizmet ettikten sonra 2014 yılında son görev yeri olan Bakırköy Hakimliğine atanmıştır. Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olarak görev yapmaktayken görev başında geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süre tedavi gördükten sonra tekrar rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmış. Maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yummuştur. Kendisi Bakırköy Adliyesi ve yargı camiası olarak manevi huzurlarında gerçekleştirdiği tüm adalet hizmetlerinden dolayı minnet ve şükran duygularımızı ifade ederek Allah'tan rahmet diliyoruz. Eşi Sevim hanıma, kızları Ezgi ve Gizem hanıma en içten duygularımızla başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kıymetli meslektaşımızı sevgi, saygı ve şükranla uğurlarken Bakırköy Adliyesi mensupları olarak lütfen haklarımızı helal edelim. Kıymetli hakimimizin ruhu şad mekanı cennet olsun" dedi.