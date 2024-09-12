İşçisine haklarını vermeyen CHP’li belediyeye haciz şoku

Tarsus Belediyesi'ne, emekli olan alacaklıların başlattığı icra işlemleri nedeniyle Tarsus İcra Müdürlüğü memurları tarafından haciz işlemi yapıldı. Haciz işleminin, hukuki süreçler ve uzlaşma teklifleri göz ardı edilerek yapıldığını belirten Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus İcra Müdürlüğü memurları, avukat eşliğinde makam odamıza gelerek muhafaza işlemini uygulamak istediklerini bildirmişlerdir" diye konuştu. Tarsus Belediye Başkanlığı'nın dosyalara toplam anapara borcunun 5 milyon 476 bin 500 TL olduğu, faizi ile birlikte tutarın 10 milyon 800 bin TL'yi bulduğu öğrenildi.