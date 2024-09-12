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Giriş Tarihi: 12.9.2024

Konsere akıtılan milyonlar ‘ticari sır’ oldu

Bilecik’te yerel seçimlerden bu yana hizmet yerine 5 ayda 6 konser veren CHP’li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, “Konserlere ne kadar harcandı” sorusuna “Ticari sır” yanıtını verdi

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Konsere akıtılan milyonlar ‘ticari sır’ oldu
Bilecik'te 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Melek Mızrak Subaşı, geride kalan 5 ayda, hizmet yerine 6 konser organizasyonuna imza attı. Rögar kapaklarından sızan lağım kokuları tüm kenti sararken, bu soruna çözüm bulmak yerine Aleyna Tilki, Pamela ve Yeni Türkü gibi ünlü isimlere konser verdiren Subaşı, halkın sözcüsü olan meclis üyelerinin, "Konserlere ne kadar harcadınız" sorusunu yanıtsız bıraktı. Meclise yazılı soru önergesi verilmesine rağmen, Eylül Ayı Meclis toplantısında yazılı olarak açıklama yapacağını beyan eden Subaşı, gerçekleştirilen son toplantıda, merak edilen konser maliyetlerini açıklamadı. Subaşı, " Konserlerle ilgili giderler belediye şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. İlgili maliyetlerin gerek belediye şirketi tarafından yapılması gerekse de ticari sır niteliği taşıması itibariyle bu konuda bir bilgilendirme yapılması mümkün değildir" dedi.
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Konsere akıtılan milyonlar ‘ticari sır’ oldu
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