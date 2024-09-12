MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayatı kitap oldu

Bahçeli, Türkiye'de demokrasinin tam anlamıyla oturmasına, gelişimine, iç ve dış tehditlerin bertarafına, kaotik dönemlerin hasarsız atlatılmasına katkı sağladı. Hiç bozmadığı tavizsiz dik duruşu ile sadece ülkenin çıkarlarını gözetmeyi ilke edindi. Türkiye'nin birliği söz konusu olduğunda diğer tüm beklentileri yok saydı. Özel hayatın, adı üstünde "özel" olduğuna inandığından bugüne kadar kendisi ile ilgili o konulara pek girmedi. Geçmiş yıllar içerisinde yaşanmış ve ülke için önem arz eden siyasi konulardaki tutumu, tavırları, benimsediği strateji de zaman zaman kasıtlı dezenformasyonlarla farklı ifade edildi. Türk demokrasi tarihinin önemli aşamalarına şahit olan Bahçeli'nin yaşadıkları kitap oldu. "Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikâyesi" adlı kitap, yakında raflarda kendine yer bulup Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak. Bahçeli'nin hayatından kesitler sunan foto biyografik bu kitap tarihe not düşmek amacının yanında, biraz da bu çarpıtmaların doğrusunun aktarılması amacıyla hazırlandı.

Kitap, uzun yıllardır kendisiyle çalışan İNC Araştırma ve İletişim Danışmanlığı tarafından Dr. Neslihan Çelik yönetiminde yaklaşık 1 yıllık titiz çalışma ile ortaya konuldu.

ÖZEL YAŞAMINDAN İZLER OLACAK



Yine ilk defa bu kitapta özel yaşamına ait izlere, kişiliğinin farklı yönlerinin de tanınmasına imkân verildi. Tadımlık denebilecek özel yaşam bölümleri oluşturuldu. Henüz görevinin başındayken, böyle bir eserin yayınlanmasına müsaade etti. Kitabın okuyucularına, özellikle de gençlerin düşünce dünyasına, siyasal gelişimine "Önce Ülkem ve Milletim" kavramının tam olarak anlaşılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.