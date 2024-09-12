Osmaniye’de köy evleri için geri sayım başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de depremzedeler için yapılan köy evlerinde sona gelindi. Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Dervişli köyünde yapımı devam eden deprem konutlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Vali Yılmaz, "Konutlarımızın yüzde 70'i tamamlandı ve en kısa sürede vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim edeceğiz" dedi.Osmaniye'de yapılan köy evleri konutlarının hızla devam ettiğini ifade eden Vali Yılmaz, "Dervişli köyümüzde konutlarımızın yüzde 70'i tamamlanmış durumda. Bütün Osmaniye genelinde olduğu gibi bu köyümüzde de deprem konutları çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Deprem konutlarımızın standartları çok yüksek. Biz bu konutların hepsini bir an evvel bitirip hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.