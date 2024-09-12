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Giriş Tarihi: 12.9.2024 14:33

Şehit Ayşenur’un annesi Muğla'daki baba evine geldi

Aslen Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinden olan Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından Filistin Batı Şeria’da şehit edilmişti. Ezgi Eygi'nin ABD'de yaşayan annesi Rabia Birden Eygi Yatağan ilçesindeki baba evine geldi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Şehit Ayşenur’un annesi Muğla’daki baba evine geldi

Aslen Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinden olan Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de Filistinlilere destek için gittiği Batı Şeria topraklarında İsrail askerlerinin siviller üzerine açtığı ateş sonucu şehit düşmüştü.

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ABD'de yaşayan annesi Rabia Birden Eygi Türkiye'ye geldi. Rabia Birden Eygi, yakınları tarafından Milas-Bodrum Havalimanı'ndan alınarak Yatağan ilçesindeki baba evine ulaştı.

Ayakta durmakta güçlük çeken Eygi'nin, akrabaları tarafından sakinleştirildiği görüldü.

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Şehit Ayşenur’un annesi Muğla'daki baba evine geldi
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