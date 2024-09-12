Şehit Ayşenur’un annesi Muğla’daki baba evine geldi

Aslen Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinden olan Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de Filistinlilere destek için gittiği Batı Şeria topraklarında İsrail askerlerinin siviller üzerine açtığı ateş sonucu şehit düşmüştü.
İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ABD'de yaşayan annesi Rabia Birden Eygi Türkiye'ye geldi. Rabia Birden Eygi, yakınları tarafından Milas-Bodrum Havalimanı'ndan alınarak Yatağan ilçesindeki baba evine ulaştı.
Ayakta durmakta güçlük çeken Eygi'nin, akrabaları tarafından sakinleştirildiği görüldü.