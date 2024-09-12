Şişli Belediyesi’nden skandal! Hakim ve savcıların mühürlerini kopyalayıp evrak düzenlemişler

Sosyal medya platformu X'ten Tolgahan Erdoğan isimli bir kişi paylaşımda bulundu. Paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı ve hakimlerin taşınması için, araç tahsisinde bulunan Şişli Belediyesi'ne ait personellerin savcının mührünü kullanarak, araca sahte görev emri düzenlediği iddiasında bulunmuştu.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin açılama geldi. Başsavcılık, sosyal medya platformlarında "Şişli Belediyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Skandalı" başlıklı özel haber ve iddialarla ilgili olarak basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, "Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız görevlendirme kayıtlarında yapılan ilgili evrakların kontrolünde şahısların düzenledikleri görev belgeleri, içerikleri, yetkili imza, kaşe ve mühürlerin sahte olduğu anlaşılmakla şüpheliler hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak Dolandırıcılık" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" diyerek soruşturmayı duyurdu.